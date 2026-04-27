El Ejército de los Estados Unidos tendrá apoyo de la IA. Foto: Reuters.

El Ejército de Estados Unidos ordenó el pasado martes la creación de una fuerza de guerra autónoma que se base en inteligencia artificial (IA) que estará apoyando las tareas del Comando Sur del país (Southcom) en América Central, el Caribe y Sudamérica, a fin de poder desarticular las redes de narcotráfico en las regiones.

“El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos, vinculando las misiones tácticas con los efectos estratégicos a largo plazo”, fue el comunicado del Southcom.

Ejército de Estados Unidos con apoyo de la IA. Foto: Grok.

Este anuncio lo realizó el comandante de esta fuerza, Francis L. Donovan, y su principal función será “desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de carteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala”.

Fuerza de guerra con ayuda de la IA

El despliegue de esta nueva fuerza se apoyará en la inteligencia artificial, que le brindará un nivel de autonomía sin precedentes para un comando de estas características.

“Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas”, manifestó Donovan.

El Departamento de Guerra lanzó recientemente la iniciativa Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), orientada a incorporar inteligencia artificial y sistemas autónomos en sus operaciones militares.

Ejército de Estados Unidos con apoyo de la IA. Foto: Grok.

En marzo pasado, Donovan explicó ante el Congreso su intención de desplegar fuerzas más modernas y eficientes en su área de influencia, con el objetivo de potenciar la capacidad ofensiva, mejorar la conciencia operativa en todos los dominios y optimizar el intercambio de información entre tropas estadounidenses y aliadas.

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas del país, cada uno con responsabilidad sobre una región geográfica específica.