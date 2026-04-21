Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

La Iglesia manifestó nuevamente su preocupación por la expansión de las redes delictivas en las zonas más vulnerables. En este contexto, envió una señal directa hacia el gobierno de Javier Milei. “Cuidado que el Estado se retire de los barrios”, advirtió.

En una entrevista con Radio La Red, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, analizó la profundidad de la crisis actual. “No estamos pasando un buen momento hace muchísimo tiempo y claramente la Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, de los jubilados. Hay documentos muy claros de la Conferencia Episcopal sobre el tema y queremos estar al lado de los más pobres y de los que más sufren”, se lamentó.

García Cuerva aclaró que esta postura de acompañamiento es independiente del color político, ya que “no es por este gobierno o el anterior, siempre fue la misma tesitura: estar siempre al lado de los que más sufren, de los que la están pasando mal”.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Al ser interrogado sobre si percibe un menor compromiso social en el gobierno de Javier Milei, el arzobispo prefirió no entrar en comparaciones directas, aunque lanzó un contundente advertencia. “Me reservo la opinión, pero sí alertamos: cuidado con que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables porque justamente para muchos la presencia del Estado es todavía garantía de acceder a derechos sociales”, soltó.

Sobre las consecuencias de este posible repliegue en los barrios populares, García Cuerva fue tajante y señaló que la ausencia de instituciones “representa que avance el narcotráfico, que avance la violencia, el tráfico de armas, que avancen propuestas facilistas para los jóvenes”. Ante este escenario, exigió “no solo un Estado presente sino inteligente que trabaje con las organizaciones intermedias y fundamentalmente cerca de los vulnerables”.

Expectativa por la llegada del Papa Leon XIV: qué dijo el arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo se refirió a los rumores sobre el arribo del Papa León XIV a la Argentina: si bien se mostró cauto, no ocultó su deseo de que el viaje se concrete. “No quiero confirmar lo que es una posibilidad, que existe, pero no tenemos más elementos que los que tienen todos. Es la información que tenemos”, explicó.

Sin embargo, se mostró esperanzado con respecto a la figura del Papa como factor de cohesión socia.: “Ojalá que así sea porque creo que va a ser otra posibilidad de que el pueblo argentino todo unido lo reciba”, sentenció.