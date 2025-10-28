Encontraron en un arroyo el cuerpo Nicolás Duarte, el joven que había desaparecido a la salida del boliche

Tenía 18 años y había sido visto por última vez en Ezeiza caminando en la calle, en medio de la tormenta.

Nicolás fue a bailar y apareció muerto en un arroyo Foto: Redes

Nicolás Duarte, el joven de 18 años que había desaparecido luego de retirarse de un boliche en el partido bonaerense de Ezeiza, fue hallado muerto esta tarde en un arroyo.

El boliche estaba a 25 minutos de la casa del joven. Dos cámaras de seguridad lo mostraron a la salida caminando con normalidad, pero debajo de una intensa lluvia.

Nicolás Duarte desapareció en Ezeiza. Foto: Instagram.

La búsqueda estaba enfocada en un arroyo cercano al lugar donde efectivamente fue encontrado el cuerpo: su familia sospechaba que podría haberse caído en medio de la tormenta.

Según confirmaron las autoridades, la búsqueda terminó este martes a las 16:50 en el cauce del arroyo Aguirre, donde estaba trabajando un equipo de buzos tácticos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.