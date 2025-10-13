Doble femicidio en Córdoba: hallaron un cuerpo en el lugar donde buscan al remisero que se encontró con Pablo Laurta

La Justicia investiga si los restos pertenecen a Matías Sebastián Palacios, el chofer desaparecido que trasladó al acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

El auto quemado de Martín Sebastián Palacios. Foto: Redes sociales

Un cuerpo fue encontrado este lunes en la ciudad entrerriana de Concordia. La Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, sino que era Laurta.

El chofer Martín Palacios. Foto: Redes sociales

Así fue el encuentro entre Laurta y Palacios

Una cámara de seguridad pudo captar por última vez la imagen de Palacios, desaparecido desde el pasado martes 7 de octubre. Se lo puede ver en la terminal de micros de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde recoge a Laurta.

El empresario uruguayo había contratado los servicios del chofer particular, quien lo recogió en la mencionada estación de micros para emprender el viaje hacia Córdoba.

El encuentro entre Laurta y Palacios. Video: NA.

La filmación muestra a Laurta llegando con un bolso, saludando brevemente a Palacios antes de subir al Toyota Corolla blanco del remisero.

Según determinaron los investigadores, el vehículo realizó un extenso recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay, hasta finalmente llegar a Córdoba.