Pablo Laurta se negó a responder preguntas sobre el doble femicidio en Córdoba y solo habló de su hijo

Fue la primera indagatoria para el hombre acusado de matar a Luna Giardina, su ex pareja, y la madre de ella, Mariel Zamudio; además del remisero Sebastian Palacio.

Pablo Laurta arrestado. Foto: NA/Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba

Pablo Laurta, el hombre arrestado por el doble femicidio de su expareja y exsuegra, así como también del asesinato del remisero Sebastian Palacio, no respondió preguntas en la audiencia indagatoria en Córdoba y solo hizo referencia a sus denuncias anteriores.

La defensora oficial, Alfonsina Muñiz, presentó el pedido de que la audiencia sea presencial y no a través de videollamada como se había anunciado. Tras la aprobación de la Justicia provincial, la misma se llevó a cabo en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar.

Pablo Laurta en su celda. Foto: Infobae.

Qué declaró Pablo Laurta

Dicha Fiscalía está a cargo de Gerardo Reyes, quien informó que el imputado no contestó preguntas en relación a la causa que instruye esa fiscalía por los femicidios de Luna Giardina, su ex pareja, y la madre de ella, Mariel Zamudio.

Sin embargo, mencionaron que “solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual 1 de turno y el pedido de restitución internacional de su hijo”.

Como ocurrió en la anterior oportunidad en la que fue derivado a la fiscalía, se organizó un amplio operativo de seguridad para preservar al acusado y evitar convenientes.

Pablo Laurta y su hijo. Foto: Redes sociales

Luego de la corta audiencia, Laurta salió de los tribunales de Córdoba y fue nuevamente trasladado a la Cárcel de Cruz del Eje.

La semana pasada, la Justicia de Entre Ríos formuló cargos por el delito de homicidio criminis causa con relación al asesinato de Matías Sebastián Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe, y se le impuso la prisión preventiva por 120 días.