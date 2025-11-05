Cayó una avioneta narco en Salta: llevaba cerca de 130 kilos de cocaína

El hecho ocurrió en Rosario de la Frontera y se logró detener a una persona. Ninguno de los tripulantes murió ni resultó herido.

Avioneta narco caída en Salta. Foto: Captura de pantalla

Una avioneta cayó en la zona sur de Salta, en Rosario de la Frontera. La aeronave contaba con matrícula boliviana y trasladaba 130 kilos de cocaína, según detectaron después de la caída.

Tal como se conoció posteriormente, su vuelo era bajo y no llegó a su destino, donde era esperado por dos camionetas en una pista cercana.

Los gendarmes que acudieron al sitio encontraron el cargamento de drogas, además de un vehículo prendido fuego. Por el hecho, hay un detenido hasta el momento.

En detalle, la caída de la avioneta se dio en el paraje San Felipe, en el sur de Salta, a pocos kilómetros de la localidad de Antillas.

El hecho tuvo lugar este martes a las 18 y faltaban pocos metros para que pueda realizar su aterrizaje. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la caída.

Las imágenes permiten reconstruir lo ocurrido: se habría intentado un aterrizaje de emergencia, producto de la búsqueda de la maniobra hacía abajo para ganar velocidad, planear y finalmente levantarlo para hacer contacto con la tierra. Sin embargo, no se logró completar la trayectoria.

Casi todos los tripulantes lograron escapar del accidente antes de que lleguen las autoridades, además de que no se registraron víctimas fatales ni heridos. Una sospecha muestra que el auto fue incendiado de manera intencional.

Si bien las autoridades no dieron a conocer la cantidad exacta, por los ladrillos se estima que eran 130 kilos de cocaína. Del operativo en el lugar participa la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la Unidad de Drogas Peligrosas.