Conmoción en Aldosivi: falleció José Marcelo Moscuzza, exdirigente del club, en un accidente de tránsito

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

José Marcelo Moscuzza. Foto: redes sociales.

Una triste noticia conmovió al fútbol argentino y a la comunidad de Mar del Plata tras el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del Club Atlético Aldosivi. El dirigente murió en un accidente de tránsito en la Autovía 2.

El dramático accidente ocurrió este lunes por la noche en el kilómetro 166 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Lezama. Moscuzza iba solo en su vehículo, que, por causas que aún se investigan, sufrió un choque y posterior vuelco.

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

José Marcelo Moscuzza y Martín Palermo. Foto: NA.

Una vida ligada a Aldosivi

“Josecito” Moscuzza, hijo del reconocido José Américo Moscuzza, estuvo ligado durante toda su vida a la institución “Tiburón”. Se desempeñó como vicepresidente del club hasta el año 2024, siendo una figura clave en los logros y el crecimiento de Aldosivi en el profesionalismo.

Durante su gestión, el club del puerto obtuvo importantes ascensos y consolidó su lugar en la élite del fútbol argentino. Entre sus principales aportes se destacan el avance con las obras en el predio y la consolidación de las instalaciones propias en Punta Mogotes.

La noticia generó un profundo dolor en Mar del Plata, donde José Moscuzza hijo era una figura muy querida, tanto en el ámbito deportivo como social.