Escalofriante video: así fue el choque en José C. Paz en el que murió un matrimonio y sus hijos resultaron heridos

El impacto entre una Amarok 4X4 y un Renault 12 tiene como detalle importante que el conductor estaba alcoholizado.

Tremendo choque en José C. Paz. Foto: Captura

El municipio bonaerense de José C. Paz fue testigo la noche del viernes, alrededor de las 23:30, de uno de los choques más violentos que tuvieron lugar en la localidad. La colisión, que involucró a una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok y un Renault 12, tuvo el brutal saldo de una pareja fallecida y tres niños, sus hijos, gravemente heridos.

En las últimas horas comenzó a circular un video que muestra el instante exacto del choque entre la camioneta y el vehículo. Según consta en las imágenes registradas y testigos, el responsable del hecho circulaba a 160 km/h. Otras imágenes exhibieron al Renault 12 destrozado.

Una cámara de seguridad captó el brutal choque en José C. Paz.

La tragedia ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, cuando la camioneta Pick-up negra conducida por un joven de 18 años alcoholizada embistió a una velocidad excesiva al auto en el que viajaban sus cinco ocupantes.

Los tres menores, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo familiar y debieron ser rescatados por los Bomberos. Debido a la fuerte colisión, los niños sufrieron múltiples traumatismos, por lo que fueron derivados primero a centros de salud cercanos y, posteriormente, trasladados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La mayor, de 14 años, se encontraba en grave estado de salud. Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, murieron en el acto.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/11/04/672473.mp4

Un conductor alcoholizado detrás del violento choque en José C. Paz

El conductor que provocó la tragedia fue identificado como Michael Carballo, un joven de 18 años, que había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre, lo que supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Michael Jean Carballo, el joven que atropelló y mató a una pareja en José C. Paz. Foto: Policía PBA

Carballo recibió asistencia médica en el lugar del hecho y posteriormente fue detenido. La Fiscalía N° 4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

Tras el accidente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió su inhabilitación para conducir y solicitó a las autoridades correspondientes la suspensión de su Licencia Nacional de Conducir.