Operativo contra la venta ilegal de productos vinculados al vapeo y derivados de cannabis: seis detenidos

Se realizaron un total de 17 allanamientos, dispuestos por el Juez Federal nro. 2 de Morón, el Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Operativo contra la venta ilegal de productos de vapeo con THC y nicotina. Foto: PFA

En el marco de una investigación llevada adelante por la Div. Precursores Químicos de la Policía Federal Argentina en el día de la fecha se llevaron adelante 17 allanamientos dispuestos por el Juez Federal nro. 2 de Morón, el Dr. Jorge Ernesto Rodríguez.

Un operativo simultáneo realizado en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires culminó con seis personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de productos vinculados al vapeo y derivados de cannabis, además de dinero en efectivo, vehículos y un arma de fuego.

Los allanamientos se llevaron a cabo en inmuebles y comercios de Manuel Alberti, Del Viso, San Nicolás, Ituzaingó, Castelar (Provincia de Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba Capital y Resistencia (Chaco).

Según informaron fuentes judiciales, el procedimiento se enmarca en una investigación por la presunta comercialización ilegal de productos con THC y nicotina, que incluía la fabricación, distribución y venta a través de puntos de expendio físicos y redes de distribución interprovinciales.

Como resultado de las medidas, seis personas —cinco hombres y una mujer— fueron detenidas y quedaron a disposición del juzgado interviniente.

Elementos secuestrados

Durante los allanamientos se incautó una gran cantidad de insumos, equipos y sustancias utilizadas para la elaboración y comercialización de vapers y productos cannábicos.

Entre los elementos secuestrados se destacan:

Aproximadamente 240 vapers con THC y 648 con nicotina.

61 sales y 65 líquidos de nicotina para vapers.

Más de 200 resistencias y 44 equipos recargables para vapeo.

138 litros de líquido, 25 litros de esencias y aromas y 8 botellas de esencias artificiales utilizadas en la fabricación.

30 litros de glicerina y 5 litros de propilenglicol, considerados precursores químicos.

Gomitas, cookies y brownies con THC, además de aceites de CBD y de cannabis.

Más de 2.000 semillas de marihuana, fraccionadas en distintos envases.

15 balanzas de precisión, 31 baterías recargables y 3 terminales posnet.

Una pistola calibre 9 mm, con dos cargadores vacíos.

$2.068.480 pesos argentinos y 42.700 dólares estadounidenses.

Una camioneta Ford F-150 Raptor, una Volkswagen Amarok, y una contadora de billetes, entre otros elementos tecnológicos y documentales.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los productos incautados serán peritados para determinar su composición y origen, así como su posible vinculación con redes de distribución nacionales e internacionales. La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

En el día de mañana serán indagados de manera virtual por personal del Secretaría 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, en orden a los delitos de puesta en peligro a la salud, encubrimiento de contrabando y tenencia de semillas y estupefacientes con fines de comercialización.

