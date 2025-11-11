“Quiero que se sepa la verdad”: Julieta Makintach rompió el silencio tras el escándalo del juicio por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach. Foto: NA.

La jueza Julieta Makintach, acusada por participar en el documental “Justicia Divina”, que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, expresó que “cree en las instituciones”, a la vez que reclamó: “Quiero que se sepa la verdad”.

La magistrada, que volvió a declarar este martes en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, dialogó con Noticias Argentinas y reiteró su inocencia: “Confío en el Jurado de Enjuiciamiento”.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

En este sentido, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro afirmó sus deseos de que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido en el debate oral y público por el fallecimiento del astro argentino.

“Creo en las instituciones”, añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio.

Se reanuda la audiencia del jury contra Julieta Makintach

Luego de haberse suspendido el viernes pasado por un corte de luz en La Plata, este lunes se reanudó la audiencia del jury contra la jueza para dar desarrollos claves, dado que estarán declarando los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que llevó adelante el proceso.

Hay que recordar que aquel juicio fue declarado nulo tras confirmarse la existencia de un equipo de filmación dentro de la sala y durante las audiencias.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

La magistrada acusada planea defenderse con nuevas pruebas: presentará conversaciones y mensajes que, según ella, demostrarían que sus colegas estaban al tanto del documental y que consintieron su realización.

Uno de los chats que trascendió, Makintach habría intentado tranquilizar a los otros jueces sobre la presencia de cámaras en el recinto judicial. “Quédense tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna”, escribió, en referencia al director del documental.