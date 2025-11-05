El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará recién en marzo del año que viene

Así lo resolvieron los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que estarán a cargo del debate oral. El debate había sido anulado en mayo pasado por el escándalo del documental “Justicia Divina”.

Juicio por Diego Maradona. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió este miércoles que el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo del 2026.

Conforme a la resolución dictaminada por los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, se estableció que dentro de cuatro meses se concrete el comienzo del nuevo debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, un delito que prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión.

Los magistrados fijaron una audiencia preliminar (en el término del artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires) para el 12 de noviembre a las 10:30 para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos.

Tribunales de San Isidro donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de Diego Maradona. FOTO: NA/ Juan Vargas.

En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. Ese debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate.

Además, los jueces rechazaron el pedido presentado por los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto -abogados del neurocirujano Leopoldo Luque- para que afronte un debate por jurados populares, al considerarlo "improcedente" y “abstracto”.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”.