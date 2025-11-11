Terror y operativo: se fugaron cuatro presos de una comisaría y buscan recapturarlos

Están acusados de robo, lesiones y resistencia a la autoridad. Ahora serán imputados por evasión culposa.

Comisaría 5ta de Isidro Casanova Foto: NA

Cuatro presos se fugaron de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova y se realizan amplios operativos en la zona para recapturarlos. Se trata de Emanuel Herrera; Matías Alcantara; Rodrigo Araujo, Fernando Cisneros y Tomas Gardenes, quienes se encontraban detenidos por los delitos de robo, lesiones y resistencia a la autoridad y ahora serán imputados por evasión culposa.

Fuentes policiales le informaron a la agencia Noticias Argentinas que la fuga sucedió en la noche del lunes 10 de noviembre en la Comisaría ubicada en la calle Pekín 4290, cuando las autoridades llevaron a cabo el conteo de los detenidos alojados y allí advirtieron la ausencia de cinco de ellos.

Comisaría 5ta de Isidro Casanova Foto: NA

Se comprobó que los acusados se escaparon a través del sistema de ventilación que conecta con el techo de la dependencia. Al lugar de manera inmediata acudió el fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 de La Matanza, quien notificó al personal, pero por el momento no determinó la detención de ninguno de los efectivos que se encontraban de servicio, aunque sí se dispuso la desafectación de varios de ellos.

En la lista se encuentran la Oficial Ayudante, Mara Ayelén Ibalo; y la Sargento Lucila Daniela Balmaceda. Gardenes se encontraba detenido por el delito de “lesiones leves”, en una causa en la que interviene la UFI N°11, mientras que Araujo por “robo en poblado y en banda”.

Acerca de Alcantara, estaba preso por “robo calificado con arma y otros”, caso llevado a cabo por la UFI N°3. Herrera está acusado de “robo simple” y Cisneros de “resistencia a la autoridad”.

Elecciones legislativas: se capturaron 31 prófugos durante el “Operativo Urna 2025″

La Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) ya presentó los resultados del “Operativo Urna 2025″ que se desarrolló durante los últimos comicios legislativos en la Argentina, el pasado domingo 26 de octubre.

El informe señaló que -a partir de estas elecciones- se pudo dar con el paradero de 31 personas requeridas por diversas razones, por juzgados y tribunales de todo el país.

La tarea había tenido inicio previo a las elecciones, cuando la SeCaP les encomendó a diferentes divisiones policiales de todo el país que se presenten en los distintos lugares de votación con el fin de cumplir con los requerimientos de los juzgados para ubicar a personas que estaban declaradas como rebeldes.

Elecciones. Foto: REUTERS

Sobre estas personas pesaba un pedido de captura o también era necesario conocer su paradero.

El informe final señala que se emitieron 340 oficios y de ese total se logró capturar a seis acusados que estaban evadiendo la Justicia, además de que se notificó a otras 16 personas imputadas con averiguación de paradero vigente.

Además de esos 22 detenidos durante la jornada electoral, se suman otras nueve personas que fueron ubicadas por el mismo operativo, pero días previos al domingo 26 de octubre y también posteriores a él.