Pandillas se amotinaron en tres cárceles de Guatemala y siete policías murieron. Foto: EFE

En medio de varios motines registrados en las cárceles por parte de pandilleros, la Policía de Guatemala sufrió este domingo múltiples ataques en diversos puntos de la capital del país que dejaron un saldo de al menos siete agentes muertos.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa y añadió que se encuentra “dolido” por la muerte de los policías a manos de “terroristas”.

Pandillas se amotinaron en tres cárceles de Guatemala y siete policías murieron. Foto: REUTERS

De igual manera, expuso que fueron detenidos siete pandilleros que presuntamente participaron en los ataques armados.

Los dos primeros agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales. “El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes”, aseguró Villeda.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, otros dos policías fueron heridos en el norte de la capital del país centroamericano, específicamente en una zona roja denominada “El Limón”.

Los bomberos confirmaron atentados contra las fuerzas de seguridad en al menos otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

Pandillas se amotinaron en tres cárceles de Guatemala y siete policías murieron. Foto: via REUTERS

Motines en Guatemala

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada “Renovación I”, en el sur del país, tras una revuelta registrada el sábado.

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil “se restableció el orden” en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.

Pandillas se amotinaron en tres cárceles de Guatemala y siete policías murieron. Foto: REUTERS

La Policía Nacional Civil indicó que se “neutralizó” al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas “Barrio 18″ y “Mara Salvatrucha” mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.