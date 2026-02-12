Jura de diputados electos. Foto: NA

La Cámara de Diputados pone en marcha el debate por la Reforma Penal Juvenil este miércoles 12 de febrero. La jornada, que abrirá el telón a las 11 con el inicio de la sesión, podría extenderse hasta la madrugada por la importancia que tienen las iniciativas a tratar, aunque la duración podría acortarse si los bloques acuerdan depurar las listas de oradores.

En este sentido, se proyecta la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años aunque el Gobierno apuntaba a los 13 pero, tras una serie de conversaciones para llegar a acuerdos, coincidieron en ceder para dejar conformes al resto de los aliados.

Cárcel Foto: Freepik

En la misma sesión especial se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que, aunque se encuentra en pausa, es un hito importante para el Gobierno nacional. Javier Milei apuesta a su aprobación y la posterior designación de Fernando Iglesias como embajador en el viejo continente.

Régimen Penal Juvenil: los apoyos esperados

El dictamen de mayoría del Régimen Penal Juvenil fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon fuertes críticas.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad; establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Cárcel Foto: Unsplash - Freepik

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Qué pasará con el Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El despacho de mayoría del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.