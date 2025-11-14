Crimen de Cecilia Strzyzowski: el jurado pidió la revisión de pruebas y se demora el veredicto

La deliberación por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continuará este sábado, desde las 8:00.

Cecilia Strzyzowski Foto: redes sociales

El jurado popular solicitó este viernes la revisión de pruebas en el caso que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, por lo que el veredicto se demorará para el sábado, ya que la deliberación se reanudará a las 8:00.

Estaba previsto que los 12 integrantes del jurado dieran un dictamen de culpabilidad o inocencia para los siete acusados del crimen, pero luego de cuatro horas, solicitaron a la Fiscalía y a los abogados de ambas partes para hacerles preguntas.

César Sena y Cecilia Strzyzowski. Foto: NA.

El fiscal del caso, Martín Bogado, explicó que el jurado popular tiene hasta 11 días para llegar a un veredicto. Tras ello tendrá lugar la audiencia de cesura para conocer las penas.

Por un lado, la fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables. Por su parte, la defensa de los Sena pidieron su absolución.

Piden perpetua para César Sena y sus padres

La querella, a cargo del abogado Gustavo Briend, solicitó que todos los acusados por el femicidio de Strzyzowski sean encontrados culpables por el jurado popular por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco.

En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

César Sena y sus padres Foto: redes sociales

Celeste Ojeda, defensora de Acuña, una de las acusadas por el femicidio, sostuvo que su clienta encubrió el crimen. “Se trató de un encubrimiento agravado”, afirmó la abogada durante los alegatos de clausura.

El asesinato

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, que declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.

Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y sumó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.