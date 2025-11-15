Quiénes son los condenados por el crimen de Cecilia Strzyzowski: el veredicto oficial
La lectura del veredicto por el caso del crimen de Cecilia Strzyzowski ya se llevó a cabo con la confirmación de los condenados. Declararon culpables al clan Sena por el femicidio y este sábado 15 de noviembre se dieron a conocer los nombres de los condenados.
Tras las deliberaciones extendidas y consultas extraordinarias a la Fiscalía y a las defensas, los 12 integrantes del jurado popular finalmente anunciaron la sentencia unánime por el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski. El fallo determinó quiénes son considerados culpables por el femicidio que conmocionó al Chaco y al país.
Los condenados por el crimen de Cecilia Strzyzowski
- Declararon culpable a César Sena
- Declararon culpable a Emerenciano Sena por ser partícipe necesario
- Declararon culpable a Gustavo Obregón por el encubrimiento del crimen
- Marcela Verónica Acuña, culpable en el carácter de partícipe primario
- Declararon culpable a Fabiana Cecilia González por el encubrimiento agravado
Caso Cecilia Strzyzowski: quiénes fueron absueltos
- Griselda Reinoso fue declarada inocente por el encubrimiento del crimen y la única absuelta
Crimen de Cecilia Strzyzowski: el femicidio que sacudió a Chaco y todo el país
Cecilia Marlene Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia, provincia del Chaco, cuando entró a la casa de su pareja, César Sena. Esa misma mañana, él fue filmado solo saliendo de la vivienda familiar y desde entonces, Cecilia nunca volvió a ser vista con vida y su cuerpo no fue hallado.
La hipótesis fiscal sostuvo que fue asesinada dentro de la casa de los Sena y con la complicidad de allegados, su cuerpo fue trasladado a un campo rural para ser incinerado.
Entre las pruebas hubo ADN que vincula sangre de Cecilia a la casa de los Sena, pericias caligráficas que sostuvieron que su firma en los papeles de divorcio fue falsificada, y testimonios sobre una relación de violencia de género.