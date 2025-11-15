Quiénes son los condenados por el crimen de Cecilia Strzyzowski: el veredicto oficial

La lectura del veredicto se dio en horas de la tarde del sábado 15 de noviembre. Las condenas confirmadas en el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Cecilia Strzyzowski Foto: redes sociales

La lectura del veredicto por el caso del crimen de Cecilia Strzyzowski ya se llevó a cabo con la confirmación de los condenados. Declararon culpables al clan Sena por el femicidio y este sábado 15 de noviembre se dieron a conocer los nombres de los condenados.

Tras las deliberaciones extendidas y consultas extraordinarias a la Fiscalía y a las defensas, los 12 integrantes del jurado popular finalmente anunciaron la sentencia unánime por el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski. El fallo determinó quiénes son considerados culpables por el femicidio que conmocionó al Chaco y al país.

Lo declararon culpable por ser partícipe necesario. Foto: Noticias Argentinas

Los condenados por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Declararon culpable a César Sena

Declararon culpable a Emerenciano Sena por ser partícipe necesario

Declararon culpable a Gustavo Obregón por el encubrimiento del crimen

Marcela Verónica Acuña , culpable en el carácter de partícipe primario

Declararon culpable a Fabiana Cecilia González por el encubrimiento agravado

Caso Cecilia Strzyzowski: quiénes fueron absueltos

Griselda Reinoso fue declarada inocente por el encubrimiento del crimen y la única absuelta

La lectura del veredicto al clan Sena

Crimen de Cecilia Strzyzowski: el femicidio que sacudió a Chaco y todo el país

Cecilia Marlene Strzyzowski desapareció el 2 de junio de 2023 en Resistencia, provincia del Chaco, cuando entró a la casa de su pareja, César Sena. Esa misma mañana, él fue filmado solo saliendo de la vivienda familiar y desde entonces, Cecilia nunca volvió a ser vista con vida y su cuerpo no fue hallado.

La hipótesis fiscal sostuvo que fue asesinada dentro de la casa de los Sena y con la complicidad de allegados, su cuerpo fue trasladado a un campo rural para ser incinerado.

Entre las pruebas hubo ADN que vincula sangre de Cecilia a la casa de los Sena, pericias caligráficas que sostuvieron que su firma en los papeles de divorcio fue falsificada, y testimonios sobre una relación de violencia de género.