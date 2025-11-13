Caso Cecilia Strzyzowski: piden perpetua para César Sena y sus padres

En el juicio se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

César Sena y sus padres Foto: redes sociales

La querella, a cargo del abogado Gustavo Briend, solicitó que todos los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sean encontrados culpables por el jurado popular por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco.

En el caso se encuentran acusados César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Obregón, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Celeste Ojeda, defensora de Acuña, una de las acusadas por el femicidio, sostuvo que su clienta encubrió el crimen.

“Se trató de un encubrimiento agravado”, afirmó la abogada durante los alegatos de clausura.

Cecilia Strzyzowski Foto: redes sociales

El macabro detalle sobre el asesinato

El cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue quemado a más de 800 grados durante varias horas en la chanchería de la familia Sena en junio de 2023, confirmó Anahí Ginarte, perito forense del Poder Judicial de Córdoba, que declaró en las últimas horas en el juicio por jurados que se realiza en Resistencia.

Gustavo Briend, abogado querellante, ratificó dicha testimonial a la agencia Noticias Argentinas y sumó que la antropóloga forense también expuso ante el jurado popular y el tribunal que hallaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales, todas pertenecientes a una mujer.

Cecilia Strzyzowski y César Sena Foto: redes sociales

Acerca de la extrema temperatura utilizada, Ginarte explicó que los restos encontrados “mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, motivo por el cual se dificultó la obtención de ADN.

Briend también indicó que existe la posibilidad de que el veredicto se dé a conocer antes de lo previsto ante el avance del debate: “Creo que el viernes tenemos fallo”.