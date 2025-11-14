Maltrato animal: un hombre pateó a un perro en Junín y quedó detenido

Un violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Ante la indignación de la comunidad, el agresor quedó tras las rejas.

Maltrato animal en Junín. Foto: Captura

Un video viral muestra la brutalidad de un hombre en Junín, Buenos Aires, que atacó a un perro que pasaba por la calle. El maltrato animal quedó registrado en las cámaras de seguridad, por lo que finalmente el agresor del animal quedó tras las rejas.

El perro se llama Brunito y fue pateado por el agresor. El caso generó indignación en la comunidad, que se expresaron en contra de su atacante. Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), confirmó el municipio.

Maltrato animal en Junin. Video: X.

La detención del agresor fue anunciada por el propio Pablo Petrecca, intendente. A través de sus redes sociales, escribió: "Preso por maltratar a Brunito. El hombre que le pegó una fuerte patada fue identificado por las cámaras del COM y aprehendido por la policía”.

El violento quedó imputado bajo la acusación de maltrato animal, conforme a la Ley 14.346.

El agresor fue detenido en Junín. Foto: Captura

Otro caso de maltrato animal en La Plata

Otro hecho repudiable tuvo lugar en la ciudad de La Plata, cuando un joven de 23 años maltrató a un perro al patearlo y pegarle con un palo.

Las imágenes del maltrato que le propinó este joven quedaron filmadas por una vecina del lugar, que incluso lo increpó mientras lo filmaba: “Te voy a escrachar, no podés ser tan basura”, le gritó.

Así estaba el perro maltratado por el joven en La Plata. Foto: gentileza 0221

El lugar del hecho fue el barrio La Hermosura, en donde la propia vecina radicó la denuncia con las autoridades. La Policía rescató al perro maltratado que presentaba claros signos de abandono.

En una actitud claramente deplorable y cuestionable, el joven pateó y golpeó al animal con un palo a la altura de la zona de Ruta 11 y calle 639, en la mencionada ciudad platense.

Signos de abandono en los perros que tenía este joven maltratador

Ya con las pruebas de la filmación listas, la mujer se acercó hasta la Policía para alertar sobre el agresor, la cual se presentó minutos después junto al Comando de Patrullas, según informó el sitio 0221.

Las imágenes del maltrato animal en La Plata. Foto: Captura de video.

Los agentes detuvieron al joven y rescataron varios perros del lugar, que pasaron a estar bajo el cuidado de organizaciones proteccionistas.

Además, según las propias fuentes policiales, los animales rescatados estaban en muy mal estado de higiene y alimentación.

El joven de 23 años quedó imputado por maltrato animal y demorado, mientras avanza la causa judicial.