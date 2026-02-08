Uno de los santuarios de monos más grandes del mundo está en Argentina:

Córdoba tiene el santuario de monos más grande del país Foto: proyecto carayá

Córdoba, una provincia reconocida turísticamente por sus montañas, ríos y posibilidades de entrar en conexión con la naturaleza, posee el único santuario de monos en la Argentina. No solo es un lugar especial donde rescatan a los ejemplares para rehabilitarlos y conservarlos, sino que además alberga más de 200.

Está ubicado en el Valle de Punilla, en la zona de La Cumbre. Forma parte del Proyecto Carayá y se fundó hace más de 30 años. Su objetivo es rescatar, conservar y rehabilitar animales silvestres que fueron víctimas del tráfico ilegal, zoológicos clandestinos o mascotismo.

El complejo se financia con el aporte de privados y permite el ingreso de visitantes a cambio de una entrada muy económica. Se trata de un proyecto organizado por una ONG.

Monos Carayá. Foto: X

Proyecto Carayá: quiénes están detrás del único santuario de monos en Argentina

El Proyecto Carayá se dedica a rescatar y conservar monos silvestres, como también otras especies. Se enfoca principalmente en la especie Alouatta Carayá, de allí su nombre, uno de los primates más australes del mundo.

La mayoría de los animales que llegaron al complejo lo hacen tras haber sobrevivido a maltratos y explotación en laboratorios, zoológicos ilegales o como parte de redes de tráfico ilegal. La intención es rehabilitar a los primates para que recuperen sus hábitos sociales y comportamientos naturales. Recién cuando se normalizan esos rasgos, se los libera dentro del santuario para que vivan con mayor libertad.

En total hay alrededor de 200 monos carayás y capuchinos, mientras que en otros sectores hay perros e incluso pumas. Sin embargo, no todas las áreas están abiertas al público, con el fin de preservar el bienestar animal.

Monos Carayá. Foto: X

Características principales de los monos carayás

Al igual que los humanos, los monos carayás son seres territoriales que viven en grupos organizados. Habitan zonas boscosas, como los montes del noreste argentino en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y algunas áreas de Misiones.

Se trata de primates con mucha inteligencia, con habilidades que ponen a prueba la capacidad de recordar, la memoria, y pueden ejecutar hasta 30 sonidos distintos para comunicarse.

A pesar de que el santuario tiene como objetivo concretar la rehabilitación de los antropoides, no en todos los casos logra su cometido, lamentablemente. Los daños y perjuicios sufridos durante la época en que fueron explotados son difíciles de remover.

Ejemplar de primate Carayá

Cómo llegar y cuánto sale visitar el santuario de monos cordobés

El santuario está ubicado a una hora de la Ciudad de Córdoba y a 15 minutos del centro de La Cumbre. Solamente se puede acceder con guía turístico y durante fines de semana o feriados. El responsable del recorrido es un especialista que explica todos los detalles de los animales y su rehabilitación.

La entrada cuesta $20.000 y el predio está abierto desde las 10:30 hasta las 17:00. Si bien se puede abonar con todos los medios de pago, se recomienda llevar efectivo debido a la falta de conectividad satelital.

Llegar a Proyecto Carayá desde la capital provincial es fácil y directo. Tan solo hay que tomar la Ruta Nacional 20 hacia Villa Carlos Paz y luego el Camino del Cuadrado. Tras pasar La Cumbre, se continúa por la Ruta Provincial E66 unos kilómetros hasta el acceso señalizado al santuario, ubicado en el Valle de Punilla.