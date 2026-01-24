Perro Foto: EFE

Paraguay lanzó el primer Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN) , una herramienta pionera en la región que unifica antecedentes de personas condenadas por maltrato animal.

El sistema permitirá a la Justicia, la Policía y organismos de protección acceder a información centralizada para actuar con mayor rapidez ante nuevas denuncias.

La puesta en marcha de la iniciativa está a cargo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar, a cargo Hector Luís Rubin.

Esta novedad posiciona a Paraguay como referente regional en la prevención del maltrato animal.

El RAGAN nació como pilar de la Ley de Bienestar y Protección Animal aprobada el año pasado y representa un cambio estructural en el abordaje de estos delitos.

Perros; mascotas; asado. Foto: X/Grok.

Los objetivos del nuevo sistema de Paraguay contra el maltrato animal

Cabe señalar que el nuevo registro no funciona solo como un archivo de antecedentes.

En realidad, la plataforma busca ser una herramienta de prevención directa con tres ejes fundamentales para combatir el maltrato animal en Paraguay:

Prohibición de tenencia : impedir oficialmente que personas con antecedentes puedan adoptar o tener animales bajo su cuidado

: impedir oficialmente que personas con antecedentes puedan adoptar o tener bajo su cuidado Control de reincidencia : facilitar a los jueces la aplicación de penas más severas cuando el agresor repita su conducta

: facilitar a los jueces la aplicación de cuando el agresor repita su conducta Mapa de violencia: generar estadísticas oficiales para identificar zonas críticas y orientar políticas públicas

La clave del acceso unificado para las autoridades

El RAGAN permitirá que organismos de justicia, la Policía y entidades de protección cuenten con un historial detallado de todas las personas sancionadas.

Este acceso facilitará un control judicial mucho más riguroso en todo el territorio.

El sistema agilizará la investigación y persecución penal de estos delitos. Además, otro punto relevante que señalan los expertos es que el maltrato animal funciona muchas veces como antesala de otras formas de violencia social.

🐾 ¡Histórico! Paraguay lanza el RAGAN: Primer Registro Nacional de Agresores de AnimalesDamos un paso firme en la protección de quienes no tienen voz. Con la creación del RAGAN, el Estado paraguayo fortalece el control y la justicia para garantizar el bienestar animal. pic.twitter.com/aMlhbLKaJf— Dirección Nacional de Defensa Animal (@defensanimalpy) January 20, 2026

Paraguay, a la vanguardia regional en protección animal

Con esta medida, Paraguay se coloca a la vanguardia en el abordaje institucional del maltrato animal.

El RAGAN establece un precedente que podría inspirar iniciativas similares en otros países de la región.

La herramienta permitirá trazar historiales completos y evitar que agresores vuelvan a tener mascotas a su cargo.

Maltrato animal

Además, el registro fortalecerá las políticas públicas mediante la generación de datos concretos sobre zonas y patrones de violencia.

El Gobierno presentó el sistema como una respuesta concreta a la necesidad de protección animal que organizaciones y ciudadanos venían reclamando.

La implementación del RAGAN marca un punto de inflexión en la legislación regional sobre bienestar de los animales.