Caso Cecilia Strzyzowski: declararon culpables al clan Sena por el femicidio

César Sena fue declarado culpable por homicidio y sus padres Marcela Acuña y Emerciano Sena condenados como partícipes primarios.

El clan Sena durante el juicio Foto: femicidio

Los miembros del jurado popular declararon hoy por unanimidad culpable a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que hallaron responsables a Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser partícipes necesarios en el crimen.

Griselda Reinoso recibió la absolución por el presunto encubrimiento del crimen, al tiempo que Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culpables por el mismo ilícito.

El jurado declaró culpable a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el crimen de Cecilia

Una larga deliberación

Tras más de 24 horas de deliberación, César Sena, esposo de la víctima, fue encontrado penalmente responsable por el delito del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Cecilia Strzyzowski Foto: redes sociales

En este sentido, la jueza Dolly Fernández indicó que el jurado popular votó de forma unánime culpables a los dirigentes piqueteros Marcela Acuña y Emerenciano Sena por ser considerados partícipes necesarios en el asesinato perpetrado el 2 de junio de 2023 en la provincia de Chaco.

“En los próximos días se fijará la audiencia de cesura”, consignó en diálogo con la prensa Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero -madre de la damnificada-.