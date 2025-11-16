Descubrió que su novia le era infiel con su tío, discutió con él y lo dejó en estado crítico: fue detenido

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este sábado, entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando el agresor y su novia protagonizaron una fuerte discusión. En ese momento, ella reconoció que era infiel con el tío de su novio, lo que agravó la situación.

Agresión brutal en San Juan dejó a un hombre agonizando. Foto ilustrativa: Archivo.

Un brutal ataque sucedió en la localidad de Cochagual, en la provincia de San Juan, cuando un hombre golpeó con un palo con clavos a su tío, y lo dejó en estado de agonía.

La víctima, producto del ataque, sufrió fractura de mandíbula y hundimiento del cráneo. El contexto del ataque se dio a partir de que el agresor descubrió que su novia le era infiel con su tío. Ambos le reconocieron la relación paralela que mantenían y a raíz de eso surgió el brutal ataque.

¿Cómo fue la salvaje agresión del hombre contra su tío?

El ataque sucedió este sábado por la madrugada. Todo había comenzado entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando se dio una fuerte discusión entre el agresor y su pareja.

En esa discusión la mujer le habría admitido que le estaba siendo infiel con el tío de él. Según testimonios que obtuvo el medio local Diario de Cuyo, minutos después el tío del hombre reconoció que mantenía una relación con la novia de él.

El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

A partir de este reconocimiento se desató la furia incontrolada del agresor, quien empezó a increpar de forma violenta a su tío.

La situación fue escalando hasta que el hombre tomó un palo con clavos y atacó a su tío con una violencia inusitada.

Lo golpeó tantas veces que el tío quedó en estado de agonía. A posteriori, el agresor se retiró de la casa.

La mujer llamó inmediatamente a los servicios de emergencia que dispusieron trasladar al hombre al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Allí fue que recibió el diagnóstico de la gravedad de sus heridas que implican la fractura de mandíbula y el hundimiento del cráneo. Por tales motivos permanece internado y en estado crítico, con pronóstico reservado.

El agresor fue detenido en el lugar y según autoridades, habría sido aprehendido en flagrancia.