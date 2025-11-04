Violento video: una mujer atacó a una compañera de su hija con una cadena en el aula de un colegio

La agresión ocurrió dentro de la escuela Secundaria 16, donde concurría su hija. La adolescente de 14 años agredida fue trasladada al hospital. Hay una denuncia hecha.

Agresión en escuela de Junin Foto: Captura

Una mujer ingresó a un aula de la Escuela Secundaria 16 de Junín, a la que asiste su hija, y golpeó con una cadena a una estudiante de 14 años, por un presunto acoso escolar. La adolescente agredida fue trasladada al hospital por el SAME debido a que presentaba cortes en la cabeza, los brazos y en sus piernas.

Inmediatamente luego del hecho se presentó denuncia en la policía y la Fiscalía 9 de Junín intervino con un pedido de medida cautelar. Según la presentación judicial, la estudiante llegó a clase y fue alertada por una compañera sobre que una mujer la estaba buscando. La madre de la alumna ingresó al salón gritando: “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpear a la chica en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas.

Agresión en escuela de Junin Foto: Captura

En un video que circula por redes sociales, se puede ver como la violencia se intensifica cuando la hija de la agresora se acercó y le entregó una cadena, con la que luego golpeó a la estudiante en la cabeza. Durante la agresión, la mujer gritaba: “Te voy a c... a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

La intervención de los docentes y los padres de la adolescente agredida

Minutos después, una docente intervino y logró separar a la víctima de la agresora, exigiendo que la mujer abandone el aula. Mientras tanto, la causa quedó a cargo de la Fiscalía 9 de Junín, que solicitó una medida cautelar para proteger a la víctima del brutal ataque.

Por su parte, la madre de la chica de 14 años agredida expresó en una entrevista con Canal 10 de Junín: “Es una aberración, indescriptible con palabras. Me llamó mi hija y me dijo ‘vení, mamá, que se metió una vieja dentro del salón y me rajó la cabeza con una cadena’. Lloraba, gritaba. Casi me muero en el instante, salí corriendo con el padre hasta la escuela”.

Agesión a una adolescente con una cadena en Junin. Fuente: INfocielo

“Llegué y me encontré con mi hija bañada en sangre, con la cabeza abierta en cuatro partes, lesiones en el ojo, las piernas, traumatismo de cráneo”, detalló. “Este problema empezó hace un tiempo con una nena, en realidad el problema no es ni siquiera con mi hija, ella defendió a una amiga. Es intento de homicidio, esta mujer tiene que estar presa”, remarcó.

La mujer reconoció que su hija había tomado represalias contra la chica que la hostigaba antes del brutal ataque, y que incluso la agresora había ido a la escuela con un cuchillo, pero nunca imaginó el violento desenlace.