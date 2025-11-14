Video insólito e indignante: un hombre le pegó una patada a una niña de 6 años en Palermo

El agresor fue demorado, aunque quedó en libertad por orden fiscal, lo que generó indignación en la madre de la niña, que teme por la seguridad de ella si es que vuelven a cruzárselo.

El momento de la agresión del hombre a la niña. Foto: Captura de video.

Un hecho desconcertante se dio en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre le pegó -sin motivo aparente- a una niña de 6 años en plena calle, golpeándola con una patada y la derribó frente a su mamá.

Por esto, el agresor fue demorado, aunque quedó en libertad por orden fiscal, lo que despertó indignación y temor en el barrio.

Un ataque a una niña que desconcierta a Palermo

La niña de 6 años regresaba con su mamá de la pileta cuando fue atacada por este hombre que caminaba en sentido contrario a la que la pateó sin motivo aparente.

Según las primeras versiones que trascendieron, el hombre tendría autismo y quedó libre por orden fiscal, motivo que generó indignación en los vecinos y también desesperación en la familia de la niña, que temen volver a cruzárselo.

Un hombre pateó a una niña en Buenos Aires. Video: X.

El episodio tuvo lugar en Güemes al 4200 a pocos metros del departamento donde la madre y la niña viven. La secuencia del hecho quedó filmada por las cámaras de seguridad, y se puede ver cómo incluso el hombre se corre unos centímetros para patear a la niña que venía trotando en sentido contrario y del lado de la pared.

La madre se acercó segundos después del ataque para socorrer a la niña, mientras que este hombre ya se había alejado como si nada hubiera pasado, y continuó con su camino en el mismo sentido, eso sí, al trote.

El testimonio de la madre contó lo siguiente para describir lo sucedido: “Me pidió si podía correr hasta la puerta del edificio. Se lo permití, porque era lo que hacía siempre”, contó en relación con el trote que hizo la niña antes de ser golpeada.

Los momentos previos a la agresión de un hombre contra una niña. Foto: Captura de pantalla

Producto del golpe, la niña quedó tirada en el piso, golpeada y llorando. Hasta allí se acercó su mamá corriendo desesperada: “Lo primero que hice fue fijarme si estaba bien. Estaba llorando, temblando, sin entender qué pasó”, comentó.

Un policía fue testigo de la secuencia, pero dejó en libertad al hombre

La secuencia tuvo como testigo a un policía que escuchó los gritos de la madre y la niña, se acercó a ver qué pasaba y luego interceptó al hombre. Empero, la madre de la niña relató indignada al respecto: “El policía me decía: ‘Pero tiene un carnet’. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Para ser violento?”, relatando la justificación que dio el agente para dejar en libertad al agresor.

Inclusive, ante la reacción del policía, vecinos llamaron al 911 para evitar que el hombre se escapara y varios patrulleros se acercaron hasta el lugar.

Pero en ese momento también se presentó en la escena de los hechos la madre del agresor, que vive a pocas cuadras de allí. Y con su presencia, buscó justificar la actitud de este hombre, según relató la madre de la niña: “Vino a decirnos que él no es violento, que seguramente algo le habíamos hecho. ¡Le pegó a mi hija de seis años! ¡Y está todo filmado!”.

Los momentos posteriores a la agresión de un hombre contra una niña. Foto: Captura de pantalla

Pese a toda esta secuencia, y según el relato de la madre de la niña y de los testigos, el fiscal que intervino jamás se presentó en el lugar y realizó una evaluación telefónica donde ordenó que el agresor fuese “liberado”.

“¿El fiscal vio el video? No lo sé. La policía sí lo tenía. Vimos las fotos, las capturas. Y aun así lo dejaron ir”, cuestionó la madre de la niña golpeada.

“Doy gracias de no estar dando esta nota desde una funeraria. Si ella caía mal, si se golpeaba la cabeza, si él tenía un cuchillo… ¿qué pasaba?“, agregó con angustia.

Afortunadamente, la niña fue atendida por el SAME y se constató que no sufrió lesiones de ningún tipo, pero sí quedó muy asustada por lo sucedido.