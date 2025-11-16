El grupo satánico neonazi “764” llegó a la Argentina: opera en Discord o Roblox y extorsiona menores para que se suiciden en vivo

Las universidades UCA y UNTreF recibieron amenazas de este enigmático movimiento mundial, del que ya alertó el FBI.

El grupo 764 en la UCA. Foto: NA

El “764” es un grupo satánico de extrema derecha fundado en 2020 por Bradley Cadenhead, un adolescente estadounidense de 15 años que habría elegido ese nombre por el código postal de su ciudad en Texas. El FBI advirtió que está integrado por “depredadores cibernéticos” que operan en plataformas como Discord, Roblox y Telegram.

Su método consiste en hacerse amigos de adolescentes vulnerables para luego coaccionarlos y manipularlos. El grupo convence a las víctimas de realizar actos sexuales, autolesionarse e incluso intentar suicidarse durante videollamadas en vivo, mientras sus miembros observan. Ahora, todas las alertas se dispararon tras una serie de amenazas de masacre dirigidas a la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF).

Amenaza de masacre en la UNTreF. Foto: NA

Las alarmas de las divisiones antiterroristas de Argentina -sumadas a la colaboración del FBI- se activaron luego de que el autor de las amenazas se identificara como “militante de la red 764”. Una fuente del caso indicó que “no hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina”, pero creen que los autores “pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla”.

“Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, rezaba una de las amenazas de masacre.

La red 764, un movimiento mundial que preocupa a las autoridades

La red es descrita como una “secta neonazi satánica” que glorifica ataques como la masacre de Columbine e introduce a sus víctimas en ideologías extremas. “Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el Reino Unido, al menos cuatro adolescentes fueron arrestados en relación con el grupo. Uno de ellos, Cameron Finnigan, de 18 años, fue condenado a seis años de prisión. En los chats, Finnigan se jactaba de sus intentos “para lograr que los niños se hagan daño a sí mismos”. En su dormitorio, la policía encontró pentagramas y esvásticas.

Amenaza de masacre en la UNTREF Foto: X

Una madre británica, bajo el nombre ficticio de Christina, relató el calvario que vivió cuando su hija de 14 años fue captada por el grupo: “Vi a mi madre cuando la diagnosticaron con cáncer de mama en etapa cuatro (...) y eso no fue tan duro comparado con ver cómo se deterioraba mi hija”, afirmó. “Se deterioró más rápido y peor que ver a alguien prácticamente muriendo de cáncer”.

Christina contó que la adolescente dejó de dormir y comer. “Como madre, me sentí sola. Tenía miedo, me sentí impotente y desesperanzada”. La madre relató que era imposible liberar a su hija del control mental del grupo: “Le insistía: ‘Bloquéalos’, pero yo no podía ver el nivel de influencia en el que estaba ni el miedo que tenía”.