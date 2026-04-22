Pobreza, UCA, estadísticas

La UCA presentó su Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en la que registró los distintos índices económicos del país. En cuanto a la pobreza en niños y adolescentes, registró un 53,6%, y en cuanto a la indigencia el valor es del 10,7%. Mientras que se observó una baja en los últimos dos años, la tendencia general es ascendente ya que las fuertes desigualdades sociales generan una inseguridad alimentaria severa y dependencia estatal; lo que desemboca en una crisis estructural y necesidad de asistencia.

En este sentido, los números de inseguridad alimentaria afectan al 28,8% de los menores del país, de los cuales un 13,2% padecen privaciones alimentarias severas. Por su parte, la asistencia alimentaria gratuita que incluye la Tarjeta Alimentar y los comedores, llegó al 64,8%, lo que marcó un hecho histórico. Más de seis de cada diez niños dependen de la ayuda externa para cubrir sus necesidades básicas.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Qué implica la crisis multidimensional

“La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, afirma el informe ya que el 19,8% de los niños dejaron de ir al médico por falta de recursos económicos.

Por otro lado, la crisis multidimensional implica los déficits estructurales de las condiciones habitacionales que se mantienen a pesar de los avances de largo plazo. En 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento.

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En este sentido, el acceso a servicios básicos continúa representando una importante deuda ya que el 42% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en hogares sin saneamiento adecuado.

En términos de infraestructura habitacional, el panorama sigue siendo complejo:

Hacinamiento: El 20,9% de los menores reside en hogares con falta de espacio adecuado.

Vivienda precaria: El 18,1% habita en estructuras deficientes.

Saneamiento: El 42% no cuenta con servicios básicos adecuados en su domicilio.

Vestimenta: El 37,5% enfrenta privaciones en el acceso a ropa y calzado.

Por otro lado, la UCA vincula la persistencia de la crisis social con la marcada caída de la fecundidad en Argentina. Mientras que en el 1991 los hogares con niños eran un 56%, en 2022 representaron un 44%; una tasa de 1,4 hijos por mujer. Esta institución señala que la inestabilidad económica y social ha comenzado a afectar directamente las decisiones familiares y la estructura demográfica del país.

La inseguridad alimentaria: un problema que atrasa

El 28,8% de los niños, niñas y adolescentes padecieron inseguridad alimentaria en el 2025 y un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

Los hogares de menores ingresos tienen mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense, donde se concentra la problemática. Allí, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, un punto récord.

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En 2020 se da este aumento por el motivo principal de la implementación de la Tarjeta Alimentar y el acceso y cobertura de comedores escolares y comunitarios.

Por otra parte, el reporte afirma que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los menores, lo que conlleva una baja de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

Inanina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, afirmó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.