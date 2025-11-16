Makintach aseguró que no existió el documental sobre Maradona y reveló: “Nunca más conversé con Savarino y Di Tomasso”

La magistrada, quien se encuentra suspendida de su cargo, cargó contra sus pares al indicar que podrían haber evitado la nulidad del debate. “Ellos mintieron cuando la ironía era que yo mentía”, denunció en una entrevista.

La jueza Julieta Makintach aseguró que no existió documental sobre Maradona.

La jueza Julieta Makintach aseguró que el documental ‘Justicia Divina’ “no existió” y reveló que “no volvió a hablar” con sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, declaró respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En diálogo con la agencia ‘Noticias Argentinas’, la magistrada cargó contra sus pares Savarino y Di Tomasso al indicar que podrían haber evitado la nulidad del debate: “Ellos mintieron cuando la ironía era que yo mentía”.

Julieta Makintach indicó que el documental sobre Maradona que salió a la luz no fue suyo. Foto: Reuters.

Según considera la imputada, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro, “solo se encargaron de descargar toda su responsabilidad sobre mí”.

Y agregó: “Negaron haber conversado conmigo sobre la cámara que filmó tres horas la primera audiencia y se transmitía por YouTube. Quedó acreditado eso. Es una vergüenza”.

En sintonía, reveló que ambos funcionarios judiciales “nunca más conversaron” con ella tras el escándalo por el juicio de Maradona que estalló a fines de mayo de 2025.

Juicio en contra de la Julieta Makintach. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Con respecto a la decisión que tomarán los 12 miembros del Jurado de Enjuiciamiento y se dará a conocer este martes a las 10:00 en el Anexo del Senado Bonaerense, Makintach manifestó: “Vamos a esperar”.

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

¿Quién es Julieta Makintach?

Julieta Makintach, proviene de una familia judicial. Es hija del exjuez Juan Makintach, quien tuvo una destacada trayectoria en el fuero penal de San Isidro.

La magistrada ingresó en los Tribunales de San Isidro en 1998 en el Juzgado de Transición Nº4, cuando comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal que instauró el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires.

La jueza Julieta Makintach está suspendida de su cargo. Foto: EFE.

De allí pasó a la secretaría del Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial San Isidro. Fue su paso previo antes de desembarcar como jueza de Tribunal Criminal Nº2 del Departamento Judicial San Isidro, lugar que ocupa desde el 8 de marzo de 2017.

Es especialista y mágister en Derecho Penal por la Universidad Austral, profesora adjunta regular de la carrera de grado en Penal 2 en la Universidad Austral y profesora de la Diplomatura de la Universidad de San Isidro (USI) y de la maestría de la Universidad Austral.