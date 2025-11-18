Tragedia en Flores: murió un nene de un año y medio tras caer 9 pisos por el hueco de un ascensor

Ocurrió en un edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 2400. El niño falleció como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.

SAME. Foto: PRENSA GCBA/NA

Un nene de un año y medio murió este martes luego de caer nueve pisos por el hueco de un ascensor en el barrio porteño de Flores. El hecho se registró en un edificio ubicado en la avenida Avellaneda al 2400.

Al lugar se hicieron presentes Bomberos de la Ciudad para salvar a un menor que cayó hasta el subsuelo por una supuesta falla en la puerta del ascensor.

El hecho ocurrió en la avenida Avellaneda al 2400. Foto: Captura

Una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al damnificado hasta que arribó personal del SAME.

El niño murió por politraumatismos

Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron al niño al Hospital Teodoro Álvarez, nosocomio en el que falleció como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.

Por su parte, los padres del damnificado reciben contención psicológica, al tiempo que en el operativo también participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C.