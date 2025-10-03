Pudo ser una tragedia: se desplomó un ascensor desde un séptimo piso en Palermo y nueve jóvenes fueron rescatados

Los bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a las víctimas. Cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos de ellos al Pirovano y otros dos al Rivadavia.

Desplome de un ascensor en Palermo. Foto: X

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años fueron rescatados por Bomberos de la Ciudad tras caer en un ascensor desde el séptimo piso de un edificio en Arévalo al 2700, en Palermo.

Según el parte policial, el hecho se registró a la 1.35 y los afectados, todos con politraumatismos, fueron derivados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

Desplome de un ascensor en Palermo. Foto: X

Entre los heridos, las autoridades confirmaron que una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada.

El ascensor se desplomó por el exceso de peso que generó que se subieron los nueve adolescentes, entre los que se encontraban hombres y mujeres.

Desplome de un ascensor en Palermo. Foto: X

Por el momento, interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.