Aumentó el monto de recompensa: buscan el paradero de una niña secuestrada por su madre en 2023

El Ministerio que encabeza Patricia Bullrich solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante para localizar a la menor, de nacionalidad argentina y francesa, así como también a su madre, acusada de haberla secuestrado.

Ofrecen recompensa para dar con el paradero de una niña secuestrada por su madre. Foto: NA.

El Ministerio de Seguridad Nacional busca el paradero de Alicia Athenas Pichon Troszynski, una niña que fue secuestrada por su madre, identificada como Sofía Belén Troszynski, y quien posee una orden de captura nacional e internacional. Por información del paradero hay recompensa.

A través de la Resolución 1299/2025, publicada en el Boletín Oficial, la cartera dirigida por Patricia Bullrich informó que aumentaron la recompensa para dar con aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de la menor, de nacionalidad argentina y francesa, cómo así también de su mamá, acusada de haberla secuestrado.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, a cargo de María Alejandra Provítola, Secretaría N°118, de Sebastián Ghersi, solicitó, mediante un oficio del 8 de julio de 2025, que se aumente el monto de la recompensa oportunamente ofrecida, de $1 millón, “debido al tiempo transcurrido y que hasta el momento no se ha logrado el hallazgo de las mencionadas”.

Sobre la menor se encuentra vigente una averiguación de paradero con difusión de datos de imagen y de búsqueda en curso desde el 19 de mayo de 2023, como así también orden de búsqueda internacional, con “Notificación Alerta Amarilla” de Interpol vigente y prohibición de salida del país, destaca la Resolución.

Acerca de la madre, pesa orden de captura nacional e internacional desde el 29 de febrero de 2024, a los efectos de proceder a su detención y recibirle declaración indagatoria por hechos que en principio resultarían constitutivos del delito de sustracción de menores.

De este modo, en las últimas horas el Ministerio confirmó que se incrementó la recompensa a $5 millones para quien aporte información de relevancia para hallar a la niña y a su madre.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.