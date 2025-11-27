Desesperada búsqueda en Puerto Madero: un hombre se arrojó al agua desde el Puente de la Mujer y desapareció
Según trascendió, testigos los vieron saltar a las 6:03 horas y de inmediato dieron aviso a la Policía de lo sucedido.
Este jueves, cerca de las 6:03 horas, un hombre de unos 30 años se arrojó al agua desde el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. Según trascendió, dos testigos presenciaron el salto y dieron aviso inmediato a la Policía.
Minutos más tarde arribaron al lugar efectivos policiales, personal de Bomberos y médicos del SAME, pero aún sigue desaparecido.
Testigos vieron el salto
El salto fue presenciado por personas que estaban transitando por el lugar y todos los testimonios coinciden con que el joven no habría caído accidentalmente, sino que “se tiró al agua”.
En el lugar están trabajando efectivos policiales, SAME, y unidades tácticas con trajes de neopreno que realizan búsqueda en superficie y en el interior del Dique 3.
“La profundidad aproximada del Dique 3 es de entre 5 y 7 metros. No hay corriente porque es un espejo de agua contenido”, explicó uno de los agentes tácticos.