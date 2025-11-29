Conmoción en La Boca: hallaron el cuerpo de un hombre en el río

El cadáver fue divisado por vecinos que dieron aviso al 911.

El hecho fue en el barrio porteño de La Boca. Foto: La 17

El barrio porteño de La Boca se vio conmocionado por la aparición del cuerpo de un hombre hallado flotando en aguas del río. La noticia trascendió durante la tarde del sábado 29 de noviembre y el cadáver del sujeto fue divisado por algunos vecinos, quienes dieron aviso al 911.

Una dotación de Bomberos Voluntarios se hizo presente en la interseccción de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. También participa del operativo el SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En tanto, Prefectura Naval informó que el hombre se habría arrojado al río y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza.