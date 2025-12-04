“Dejame que me saque las mechas del pelo”: detuvieron en una peluquería a la líder de una banda que cometía entraderas

Se trata Mayra Solorzano, quien está acusada de liderar una organización que cometía robos a casas. La detuvieron mientras estaba sentada en el sillón de un salón de belleza.

Detención en una peluquería de una mujer acusada de liderar una banda de entraderas. Foto: NA

Mayra Solorzano se teñía el pelo en una peluquería cuando fue detenida acusada de ser la jefa de una banda criminal que realizaba entraderas en el Conurbano.

La investigación comenzó en enero de 2024 cuando, tras análisis de los aparatos de telefonía secuestrados durante una serie de operativos, se logró determinar que la banda contaba con el apoyo de un efectivo de la Policía bonaerense.

A más de un año de la detención del oficial, se pudo dar con Solorzano, mujer de 37 años, quien era el nexo entre la organización y el efectivo policial detenido.

Según la invetigación, se pudo descubrir que Solorzano “era la encargada, no solo de buscar los domicilios a donde se cometerían los hechos, sino organizar los roles de los componentes de la banda en cuanto a quienes ingresarían a las viviendas y era la encargada de monitorear desde afuera a bordo de un rodado los movimientos mientras se cometían los ilícitos”.

Al identificarla, se determinó montar un discreto operativo de vigilancia encubierto, en el cual se logró advertir la llegada de la señalada, dando aviso de ello por parte de personal que se encontraba en el interior del comercio simulando ser un cliente ocasional.

“Dejame que me saque las mechas del pelo”, pidió Solorzano, mientras era esposada.