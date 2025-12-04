Tragedia en Villa Devoto: murió una joven de 20 años tras ser aplastada por un andamio que cayó de una obra en construcción

El hecho ocurrió este jueves en la calle Chivilcoy al 3600. Según la Dirección General de Logística de la Ciudad, la viga de madera impactó a la mujer, provocándole la muerte en el acto.

Tragedia en Villa Devoto. Foto: PRENSA GCBA/NA

Una joven perdió la vida en Villa Devoto luego de que un andamio de una obra en construcción se desplomara sobre ella mientras caminaba por la vereda. El trágico hecho ocurrió durante la tarde del jueves.

Según la Dirección General de Logística de la Ciudad, la viga de madera impactó a la mujer, de aproximadamente 20 años, provocándole la muerte en el acto.

Murió una joven de 20 años tras ser aplastada por un andamio. Foto: Policia de la Ciudad.

El hecho ocurrió este jueves en la calle Chivilcoy al 3600. Personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer desvanecida en la vía pública.

Al llegar, constataron que la joven había sido golpeada por el andamio, mientras que el SAME confirmó su fallecimiento en el lugar.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que inició actuaciones por homicidio culposo e imputó al arquitecto responsable de la obra, de 79 años, según informaron fuentes policiales a TN.

Chivilcoy 3600, Villa Devoto. Foto: Google Maps.

Tragedia familiar en Villa Devoto: murieron cuatro adultos y una niña por un escape de gas en una casa

Dos hombres, dos mujeres y un menor de edad murieron por un escape de gas en su vivienda del barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron que personal de la Policía de la Ciudad y Bomberos concurrieron hasta el domicilio situado en la calle Sanabria al 3700 por dos personas desvanecidas.

Cinco personas de una misma familia murieron por un escape de gas Foto: Infobae

En ese contexto, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de cuatro mayores y una niña, hija de uno de los fallecidos.

Monóxido de carbono, el enemigo silencioso de cada invierno

El envenenamiento con monóxido de carbono puede ser algo más común de lo que se imagina. Esta sustancia -enemiga silenciosa- no puede ni verse, ni olerse, ni sentirse. Por ello es que resulta tan peligrosa en ambientes cerrados.

Cada año se escuchan lamentables noticias sobre la muerte de personas víctimas del monóxido de carbono. Por ello es tan importante percatarse de no estar respirándolo de manera accidentada.