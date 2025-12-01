Casi termina en tragedia: un colectivero dio marcha atrás y atropelló a un inspector

La rápida reacción del inspector le salvó la vida. Todo ocurrió en la dársena de la línea 34, en la terminal de Liniers. El video, en la nota.

Momento del accidente. Foto: captura video.

Un colectivero atropelló a un inspector en la terminal de Liniers y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. El hecho sucedió mientras el inspector saludaba y le hacía señas a los demás choferes.

En el video que trascendió en redes se puede ver al colectivero que comienza a ir marcha atrás en la dársena de la línea 34 sin darse cuenta de la presencia del inspector. En ese momento lo atropelló de espaldas y lo pasó por arriba.

Momento del accidente. Video: redes sociales.

El hombre cayó al suelo y quedó atrapado bajo el paragolpes, pero logró reaccionar a tiempo ya que se dio vuelta y golpeó el colectivo para alertar al chofer sobre lo ocurrido. El dramático episodio tuvo lugar en la calle Viedma, una zona de intenso movimiento de colectivos y pasajeros.

En ese momento, testigos comenzaron a gritar “¡pará, pará!, ¡pisaste a un tipo!”, mientras corrían para avisarle al chofer y ayudar al inspector que había quedado atrapado debajo del colectivo. En medio del griterío, el chofer logró parar la marcha. Hasta el momento no trascendió información sobre el estado de salud de la víctima.

Video: así fue el brutal choque entre una camioneta y un colectivo en Almagro

El pasado miércoles, cámaras de seguridad lograron captar el momento del choque y vuelco entre una camioneta y un colectivo en el barrio porteño de Almagro.

En el video se puede ver el momento en el que el colectivo de la línea 2, que circulaba por la calle Quito, impactó contra la camioneta, la cual volcó sobre la vereda.

Choque entre un auto y una camioneta. Video: NA.

Por el hecho, el SAME derivó al chofer de la camioneta y a un pasajero del colectivo, ambos con politraumatismos, a los hospitales Durand y Ramos Mejía, respectivamente.

Además, conforme a lo que se destaca en el video, los pasajeros lograron salir por su cuenta tras el accidente.