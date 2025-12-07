Un policía atropelló a un motociclista y luego mató al primo de la víctima tras ser increpado por sus familiares

El oficial fue separado de la Policía de la Ciudad por decisión de la Oficina de Asuntos Internos hasta que se resuelva su situación procesal. La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3.

Policía de Morón. Foto: Ministerio de Seguridad.

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este domingo después de que, presuntamente, matara a balazos a un joven en la localidad de Morón.

El fatal desenlace se produjo en el marco de una fuerte confrontación, luego de que el efectivo fuera reconocido por la familia de un motociclista al que había chocado y abandonado horas antes.

Un policía mató a un joven tras ser reconocido por familiares de un motociclista atropellado en Morón. Foto: NA.

El contexto del asesinato en Morón

Todo comenzó durante la mañana de este sábado en el barrio 20 de Junio (Morón), cuando el policía circulaba en su auto particular, un Renault Sandero rojo, según informaron fuentes policiales a la ‘Agencia Noticias Argentinas’.

En ese trayecto, “embistió a una moto en la que viajaba un joven conocido como ‘Pitu’”, quien sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Instituto de Haedo. Tras el hecho, según la familia de la víctima, el efectivo “escapó sin asistir a la víctima”.

Unas seis horas después, el oficial decidió presentarse en la Comisaría Morón 4°, con jurisdicción en la zona del choque.

Como llegó sin el vehículo involucrado, el personal de la dependencia le indicó que debía recuperarlo y regresar con el auto para que se realizaran los peritajes, advirtiéndole que, de no hacerlo, quedaría detenido.

La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3 de Morón. Foto: Ministerio de Seguridad.

El policía regresó a la comisaría alrededor de las 16:45, pero su llegada coincidió con la presencia de vecinos del barrio 20 de Junio y familiares de la víctima, quienes lo reconocieron. En dicho instante, se desató una fuerte confrontación.

En medio del tumulto, el efectivo intentó huir. Sin embargo, fue perseguido por un joven, quien sería primo de la víctima, que llegó a patear su auto y golpear al oficial.

Fue entonces cuando “el policía sacó su arma y efectuó dos disparos” en la esquina de Chile y Grito de Alcorta. El chico murió en el acto.

Tras el tiroteo, el oficial volvió a escapar a bordo del Sandero rojo. Sin embargo, en esta oportunidad, fue localizado por las cámaras de seguridad municipales y detenido en la zona de Morón Centro.

El cuerpo del joven asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica. La investigación quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la UFI N° 3 de Morón.