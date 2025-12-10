Nuevos allanamientos vinculados a la causa Sur Finanzas: operativo en oficinas y registro de cajas de seguridad

Lo ordenó el juez federal Luis Armella. La medida llega después de los 30 allanamientos que incluyeron la sede de la AFA y varios clubes.

Sede de la AFA

El juez federal Luis Armella ordenó nuevos allanamientos en el marco de la investigación sobre Sur Finanzas, financiera con presuntos vínculos con los altos mandos de la AFA.

Se realizaron operativos en oficinas y otros domicilios vinculados a la firma. Además, se ordenó abrir cajas de seguridad de la empresa.

Operativo vinculado a la causa Sur Finanzas. Foto: REUTERS

La medida llega después de los 30 allanamientos que incluyeron la sede de la AFA y varios clubes.

Qué pretende determinar la Justicia

El objetivo de los operativos es reunir pruebas que permitan establecer si existió un entramado de lavado de dinero, evasión y financiación irregular mediante Sur Finanzas, por ejemplo, usando contratos de sponsoreo o préstamos a clubes como fachada para maniobras financieras.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas. Foto: X

Además, la Justicia busca documentar si existieron transferencias sospechosas, movimientos de activos, relaciones societarias ocultas o utilización de fideicomisos para blanquear fondos.

En paralelo, ya se elevaron pedidos de congelamiento de cuentas bancarias de la financiera para evitar que se derrame dinero mientras avanza la causa.