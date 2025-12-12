Secuestraron 45 autos de alta gama en la mansión de Pilar con supuestos vínculos con dirigentes de AFA

Hallaron varios Porsche, una Ferrari y otros modelos importados. Además, había siete motos y dos kartings.

Mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

El juez Daniel Rafecas ordenó un allanamiento a la mansión de Pilar presuntamente vinculada a dirigentes de AFA y, en un galpón, encontraron 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.

Entre los autos encontrados, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe.

Autos encontrados en un galpón de la mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

La finca en Villa Rosa es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de la causa por investigación patrimonial.

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotos en todas las áreas del inmueble.

Allanamientos en la mansión vinculada a la causa AFA. Foto: NA

Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la AFA.