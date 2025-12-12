Tras el allanamiento en Pilar, la Cámara Federal apartó a Daniel Rafecas de la causa que investiga al “Chiqui” Tapia

Ahora, la causa quedará en manos del Juzgado Penal en lo Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky. En la mansión encontraron unos 54 vehículos de alta gama.

Allanamientos en la mansión vinculada a la causa AFA. Foto: NA

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió apartar a Daniel Rafecas y que la causa por presunto lavado de activos que involucraría a dirigentes de la AFA pase al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

Daniel Rafecas

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.

Mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

La medida llega luego del allanamiento a la mansión de Pilar en la que se encontraron 54 vehículos, entre los que aparecen autos de alta gama, kartings y motos.

Antes de dejar la causa, el juez federal ordenó el embargo preventivo de la finca de Pilar y la inmovilización de todos los vehículos hallados, así como de todos los bienes muebles existentes en su interior por presumirse posible delito de lavado de activos.