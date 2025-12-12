Tras el allanamiento en Pilar, la Cámara Federal apartó a Daniel Rafecas de la causa que investiga al “Chiqui” Tapia

Ahora, la causa quedará en manos del Juzgado Penal en lo Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky. En la mansión encontraron unos 54 vehículos de alta gama.

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 12 de diciembre de 2025, 17:43
Allanamientos en la mansión vinculada a la causa AFA.
Allanamientos en la mansión vinculada a la causa AFA. Foto: NA

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió apartar a Daniel Rafecas y que la causa por presunto lavado de activos que involucraría a dirigentes de la AFA pase al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.

El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.

Daniel Rafecas
Daniel Rafecas

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

El tribunal indicó que el juzgado interviniente deberá evaluar la competencia territorial.

También podría interesarte
Secuestraron 45 autos de alta gama en la mansión de Pilar con supuestos vínculos con dirigentes de AFA

Secuestraron 45 autos de alta gama en la mansión de Pilar con supuestos vínculos con dirigentes de AFA

La aerolínea Plus Ultra, investigada por presunto lavado de activos: su vínculo con Venezuela

La aerolínea Plus Ultra, investigada por presunto lavado de activos: su vínculo con Venezuela

Mansión de Pilar vinculada a la causa AFA.
Mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

La medida llega luego del allanamiento a la mansión de Pilar en la que se encontraron 54 vehículos, entre los que aparecen autos de alta gama, kartings y motos.

Antes de dejar la causa, el juez federal ordenó el embargo preventivo de la finca de Pilar y la inmovilización de todos los vehículos hallados, así como de todos los bienes muebles existentes en su interior por presumirse posible delito de lavado de activos.