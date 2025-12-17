Apareció la joven policía que era buscada en Chubut: cómo está de salud

La oficial había desaparecido el 12 de diciembre y fue hallada tras un importante operativo en zonas de difícil acceso. Qué sucedió con ella.

Búsqueda de mujer policía en Chubut Foto: Municipalidad de Sarmiento

La oficial de policía de 25 años que era buscada desde el pasado viernes 12 de diciembre en la localidad de Sarmiento, Chubut, fue hallada con vida este miércoles por la mañana, luego de ampliarse el operativo en zonas de difícil acceso. Tras varios días de incertidumbre, las autoridades chubutenses informaron que María José San Martín se encuentra con vida y en buen estado de salud.

La joven de 25 años perdió contacto con su familia cerca del mediodía del viernes luego de llegar a la zona norte del lago Colhué Huapi, en cercanías de Sarmiento. Desde entonces se desplegó un amplio operativo que mantuvo en vilo a su entorno y a toda la comunidad para buscarla.

María José presta servicios en la División Policial de Investigaciones de la localidad de Sarmiento, ubicada a casi 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia y cerca de los lagos Musters y Colhué Huapi. El día de su desaparición, la joven policía se dirigía a hacer una guardia en un yacimiento petrolero, como servicio adicional para ganar un poco más de dinero.

Durante el servicio, San Martín y una compañera viajaban para realizar la guardia. Cuando estaban a unos 70 kilómetros del destino, el auto en el que iban quedó encajado tras chocar contra un banco de arena.

Sin señal telefónica ni posibilidad de mover el vehículo, pasaron la noche dentro del auto esperando ayuda. Al día siguiente, sábado 13, tras varias horas sin ser rescatadas, ambas decidieron salir a pie alrededor de las 15 para buscar un punto alto que les permitiera conseguir señal y pedir auxilio. Al regresar al vehículo, la compañera de San Martín se dio cuenta de que ella no había vuelto al punto de encuentro.

Durante los últimos días, el rastrillaje se fue intensificando y ampliando. En las horas previas al hallazgo, se habían sumado vehículos especiales, cuatriciclos y caballos, además de extender el radio de búsqueda en zonas claves y de difícil acceso.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias de lo ocurrido y brindar la asistencia correspondiente a María José, quien fue revisada por los médicos para constatar su estado de salud.

El caso quedó en manos de la fiscal Rita Barrionuevo, quien había dispuesto los rastrillajes con perros especializados para encontrar a la joven.

Además de trabajos de campo para hallar indicios de alguna criminalidad. Por el momento, el caso quedó tipificado como “búsqueda de persona”.