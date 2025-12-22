Impactantes imágenes en Rosario: dos carniceros se defendieron de un ladrón con una cuchilla

Los empleados lograron reducir al delincuente para que abandonara el establecimiento, luego de que este les mostrara un arma y exigiera sus celulares. Mirá el video viral de las redes sociales.

Intento de robo fallido en una carnicería de Rosario. Foto: Captura

Rosario es una de las ciudades más señaladas por la inseguridad en la República Argentina, justamente por episodios violentos como el que vivieron dos carniceros, que tuvieron que defenderse a punta de cuchilla de un delincuente que los amenazaba con un arma.

Quizás por lo frecuente que son los momentos de brutalidad en la ciudad santafesina, los dos empleados reaccionaron de una forma que sorprendió al ladrón que pretendía los celulares de los hombres.

El tenso momento en una carnicería de Rosario. Video: X @PolicialesON

Los dos carniceros redujeron al ladrón y lograron que se fuera del local. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y en las imágenes se exhibe cómo el intento de robo se transformó en una escena en la que las víctimas evitaron herir al agresor.

Los detalles del intento de robo frustrado en una carnicería de Rosario

El ladrón llegó en moto al comercio, entró como cualquier cliente y pidió diversos cortes de carne. Los trabajadores le explicaron que no tenían lo que él pedía y, de un instante a otro, el hombre reveló su verdadera intención.

Según relató Facundo, uno de los empleados de la carnicería a Rosario3, el sospechoso saltó el mostrador y extrajo de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma. Fue entonces que les exigió la entrega de celulares, efectivo y mercadería: “Quédense quietos, están robados”.

Ante la amenaza, el compañero de Facundo se replegó hacia el fondo del establecimiento y ocultó su teléfono móvil lanzándolo por una ventana. Fue en ese instante que él, reaccionando instintivamente, tomó una cuchilla de la tabla y encaró al asaltante: “Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, recordó, mientras su colega lo sujetaba del cuello para lograr inmovilizarlo.

Intento de robo fallido en una carnicería de Rosario. Foto: Captura

“En un acto de defensa, que fue en realidad un impulso, agarré la cuchilla, pero no le hice nada porque pensé que en un futuro, si le hacía algo, pasaba a convertirlo a él en víctima”, reflexionó Facundo. Y agregó: “No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí”.

Ambos empleados consiguieron reducir al intruso sin propinarle heridas graves. Prefirieron desarmarlo y confrontarlo verbalmente antes que agredirlo físicamente. Finalmente, lo dejaron marcharse.

Pero todo no terminaba ahí porque el asaltante volvió, arrancó el monitor de una computadora y lo arrojó contra Facundo, además de agredir a los damnificados utilizando una linga y una cadena de bicicleta.

Durante este segundo enfrentamiento, el otro carnicero logró salir por una puerta lateral, flanqueando la entrada para encarar nuevamente al agresor y forzarlo a retirarse. La situación culminó con la huida del ladrón en moto. Los empleados contactaron inmediatamente a la Policía para denunciar el hecho, aunque aún no lo encontraron.