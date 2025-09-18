Justicia por mano propia: un vecino capturó a un presunto ladrón, lo ató a su camioneta y lo paseó por el barrio

Los agentes constataron que el acusado de robo solo presentaba lesiones leves debido al arrastre y que no radicó denuncia formal. Según la información policial, el hombre se negó a aportar más datos y ser asistido. Mirá las imágenes.

Un vecino de San Justo ató y paseó por el barrio a un presunto ladrón. Foto: Captura de video.

Un supuesto ladrón fue atrapado por vecinos, atado a una camioneta y arrastrado a lo largo de varias de cuadras en la localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza.

En las imágenes, se puede apreciar cuando el ladrón -acusado de haber intentado ingresar a una vivienda una mujer- es capturado y hostigado por vecinos en el cruce de las calles Charrúa y Montañeses.

Un vecino de San Justo ató y paseó por el barrio a un presunto ladrón. Créditos: X @clarincom

“Vení, que me están robando. Se quiere meter en mi casa”, fue el mensaje que recibió Diego, el dueño de la camioneta Renault Duster, que paseó atado por la localidad de San Justo al presunto ladrón.

Según el relato, Diego siguió la dirección del sospechoso después de ser señalado por otros vecinos y lo alcanzó en la calle Barral tras una extensa persecución: “Lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”.

En el video, el supuesto ladrón expresa: “¡Ey, pará amigo!“. A pesar de ello, Diego justificó su accionar respecto a la inseguridad persistente en el barrio y mencionó el miedo que atraviesa su familia.

Un vecino de San Justo ató y paseó por el barrio a un presunto ladrón. Foto: Captura de video.

“Mi suegra va a diálisis, tiene artrosis y está esperando un trasplante de cadera. Y él no le tuvo piedad... Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir. ¿Se tiene que ir de la casa por este negro de m...?”, declaró en ‘El Trece’.

Y describió: “Cuando lo vimos empezó a correr. Yo solo le pedía los papeles de la camioneta, que los había robado, y me gritaba que no me iba a devolver nada”. Y sentenció: “Lo arrastré una cuadra, nomás“.

¿Víctima de una confusión?

Fuentes policiales citadas por el medio señalaron que, tras las primeras investigaciones, el episodio habría sido producto de una confusión y que el identificado como supuesto ladrón no cometió ningún ilícito.

Un vecino de San Justo ató y paseó por el barrio a un presunto ladrón. Foto: Captura de video.

Una vez trasladado a la comisaría, los agentes constataron que el acusado de robo solo presentaba lesiones leves debido al arrastre y que no radicó denuncia formal. Según la información policial, el hombre se negó a aportar más datos y ser asistido.

El caso quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo control de la fiscal Mariana Sogio, quien intervino de oficio a partir del hecho.