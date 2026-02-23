Detuvieron a una banda de ladrones chilenos que robaba en edificios en Palermo:

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos en Palermo. Foto: NA.

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena, todos ellos con antecedentes penales, fueron detenidos, acusados de desvalijar departamentos en el barrio porteño de Palermo.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B recibieron una alerta sobre un robo en un edificio situado en Soler al 600, donde los implicados emprendieron la fuga en un Toyota Yaris.

Los oficiales comenzaron a perseguirlos hasta que los presuntos delincuentes abandonaron el vehículo en Amenábar al 100, continuaron la huida a pie en diferentes direcciones, pero resultaron arrestados en inmediaciones del predio del CEAMSE.

Detuvieron a una banda de ladrones chilenos en Palermo. Video X @jorgemacri

Las pertenencias robadas

Las autoridades incautaron entre las pertenencias de los involucrados y en el interior del automóvil $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra, un morral, dos notebooks, 12 perfumes, siete relojes, una consola de videojuegos, un celular de alta gama, cuatro botellas de whisky, entre otros objetos de valor.

En la sustracción cometida en el inmueble de Soler, los presuntos ladrones, de 24, 27 y 36 años, violentaron cuatro viviendas, sin que hubiera personas en el lugar al momento del delito.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60 intervino en el caso, dispuso las capturas de los tres extranjeros y caratuló los hechos como robo bajo la modalidad ausencia de moradores.

Calle Soler, Palermo. Foto: Google Maps.

Antecedentes penales

Además, se constató que la organización tenía antecedentes por robo, violación de la propiedad y desacato, al tiempo que dos de ellos ingresaron a la Argentina de manera ilegal y tendrían vínculos con un hecho ocurrido en Lafinur al 3100.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo del juez Santiago Bignone, donde se iniciaron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores, más conocido como escruche.

Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país.



A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país.



Ley y orden. pic.twitter.com/NioVtsX7aM — Jorge Macri (@jorgemacri) February 23, 2026

A través de cuenta de X, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, posteó con respecto al hecho: “Extranjero que delinque en la Ciudad. Extranjero que expulsamos del país. A estos tres delincuentes chilenos los detuvimos por robar departamentos. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden”.