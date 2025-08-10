La inesperada reacción de Homero Pettinato tras sufrir un robo: “Me pone mal”

El conductor y humorista grabó un video para mostrar el hurto en su auto. En las imágenes, se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.

Homero Pettinato Foto: Instagram @olgaenvivo

Luego de ser noticia por su separación de Sofi Gonet, Homero Pettinato fue víctima de un robo que, según el mismo relato, terminó siendo apenas un disgusto, ya que los ladrones no se llevaron cosas de alto valor.

Le robaron a Homero Pettinato Foto: Captura

El conductor y humorista grabó un video para mostrar el hurto en su auto que sufrió en algún momento de la madrugada del domingo. En las imágenes, se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.

“Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular”, arrancó Pettinato, mostrando la situación del auto en la parte trasera.

Le robaron a Homero Pettinato. Video: TikTok @homeropetinato

Sin embargo, en la perta de adelante del vehículo había cosas de más valor que los ladrones obviaron. “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”, celebró.

“Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”, dijo Homero con ironía en el cierre del video.

Sofía Gonet destrozó a Homero Pettinato

Con un video titulado “Aún así me quedé, parte 1 de 65”, la modelo enumeró todas las cosas y cada una de las actitudes de su ex pareja, insistiendo en que ella fue “una migajera” por quedarse donde no se sentía valorada.

“Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo”, comenzó a decir La Reini, en referencia al polémico TikTok que había subido en el verano contando sobre su viaje fallido con Homero al sur.

“Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, Remarcó y luego siguió: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol… hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.