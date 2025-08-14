Video: el momento exacto en el que ocho ladrones intentaron entrar a robar a una casa en Caballito

Las cámaras de seguridad capturaron la particular maniobra de los ladrones.

Violento episodio en Caballito. Foto: Captura.

Una banda de ocho delincuentes intentó robar en una casa del barrio porteño de Caballito, ubicada en la calle Morelos al 500, pero fracasaron y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede observar como los ladrones se bajaron de dos camionetas y en fila comenzaron a caminar por la vereda, todos encapuchados, con gorros, guantes, bolsos y mochilas.

Las cámaras de seguridad grabaron todo. Foto: Captura.

A simple vista parecían ser trabajadores que transitaban normalmente por la zona, pero de repente todos empezaron a dirigirse al mismo lugar y luego de abrir el portón de una casa, se metieron al jardín delantero.

Sin embargo, cuando uno de los delincuentes intentó abrir la puerta de entrada, comenzó a sonar la alarma y terminaron escapando.

Violento episodio en Caballito. Video: Mediodía Noticias

Inmediatamente, desde el servicio de seguridad llamaron a la casa y como no alcanzaron a atender el teléfono, alertaron directamente al 911. Es por eso que minutos después llegó un patrullero a la zona. Para ese entonces, la banda de ladrones ya se había ido y solo al revisar las cámaras pudieron detectar lo que había sucedido.

Las declaraciones de la víctima de lo que podría haber sido un violento robo en Caballito

Paula, la hija de los dueños del lugar, dialogó con Mediodía Noticias (eltrece) y contó cómo fue la aterradora secuencia. “Es re triste estar hablando de esto, pero siento la responsabilidad de hacerlo por los vecinos”, dijo.

“La impunidad es total porque pasó a las 10, cuando hay madres con chicos paseando, no te lo esperás. En la casa estaba mi mamá que trabaja mucho remoto”, continuó.

También explicó los motivos por los que los ladrones se fueron sin concretar el asalto: “Pasaron uno de los sensores que hacen que suene una alarma muy ruidosa, como la vecinal. Cuando mi mamá se acercó a las cámaras, ya no llegó a verlos porque se habían ido”.

Si bien no se robaron nada, los vecinos aseguran que viven con miedo constante. “No hay plata en las casas, entran para afanarte nada o sacarte una vida”, lamentó Paula. “Hace casi dos meses casi lo matan a mi vecino porque lo golpearon. Si mi mamá no hubiese tenido la alarma puesta, podía pasar lo mismo o algo peor”, concluyó.