La Plata: un hombre asesinó a un vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales durante Navidad

El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense. El hombre fue detenido.

Asesinato en La Plata Foto: NA

Un hombre de 68 años fue detenido en Navidad, tras ser acusado de asesinar a uno de sus vecinos porque sus hijos arrojaban fuegos artificiales durante los festejos de Nochebuena en la ciudad de La Plata. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor, cuyo nombre es Juan Carlos Magen, se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

Asesinato en La Plata Foto: NA

En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido por el delito de “homicidio” y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata. El cuerpo fue trasladado a la morguera y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

Choques y heridos en CABA tras los festejos de Nochebuena: al menos ocho accidentes viales

Según informó la Policía de la Ciudad, se registraron al menos ocho accidentes durante la mañana posterior a los festejos, dos de ellos de gravedad. Un conductor quedó atrapado en su vehículo luego de chocar contra una grúa y otro siniestro dejó a un motociclista internado en grave estado.

Accidente en Belgrano. Foto: TN.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el barrio de Belgrano, donde un automóvil chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Sucre. El hecho se produjo durante la madrugada y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Como consecuencia del impacto, los airbags del vehículo se activaron y el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Personal de los Bomberos de la Ciudad debió intervenir para realizar tareas de rescate y lograr liberar al hombre, quien presentaba heridas de consideración.