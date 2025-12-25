Choques y heridos en CABA tras los festejos de Nochebuena: al menos ocho accidentes viales

Según informó la Policía de la Ciudad, se registraron al menos ocho accidentes durante la mañana posterior a los festejos, dos de ellos de gravedad. Un conductor quedó atrapado en su vehículo luego de chocar contra una grúa y otro siniestro dejó a un motociclista internado en grave estado.

Uno de los choques ocurrió en el barrio porteño de Belgrano. Foto: TN.

La mañana posterior a los festejos de Nochebuena estuvo marcada por una seguidilla de accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, varios de ellos de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, se registraron al menos ocho siniestros viales en diferentes barrios porteños.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el barrio de Belgrano, donde un automóvil chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Sucre. El hecho se produjo durante la madrugada y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

Como consecuencia del impacto, los airbags del vehículo se activaron y el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Personal de los Bomberos de la Ciudad debió intervenir para realizar tareas de rescate y lograr liberar al hombre, quien presentaba heridas de consideración.

En el lugar también trabajó una ambulancia del SAME, que asistió a la víctima y la trasladó a un hospital de la zona para una evaluación médica más profunda.

Personal del SAME trasladó al conductor a un hospital. Foto: TN.

Fuentes oficiales indicaron que el vehículo involucrado quedó completamente destrozado y que se trataría de un auto de alquiler. Por este motivo, las autoridades buscan determinar si el conductor es un turista, aunque por el momento no se difundieron datos oficiales sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

Las causas del choque aún no fueron esclarecidas. En ese sentido, se inició una investigación que incluye el análisis de las cámaras de seguridad del área, con el objetivo de establecer la mecánica del accidente y determinar si existieron maniobras imprudentes, exceso de velocidad u otros factores determinantes.

Además de este hecho, otro accidente de extrema gravedad se registró también en Belgrano, en la esquina de Zapiola y Elcano. Allí, un colectivo de la línea 168 colisionó con una motocicleta, provocando que el conductor del rodado menor sufriera un traumatismo grave de cráneo. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano, donde quedó internado.

El accidente ocurrido entre un colectivo y una moto dejó un herido grave. Foto: TN.

A su vez, un brutal accidente en la General Paz y el cruce con Panamericana dejó como resultado un auto volcado sobre la avenida.

Todo sucedió esta mañana del lado de Villa Martelli. Según trascendió, los ocupantes del vehículo quedaron atrapados y debieron ser rescatados. En el lugar trabaja el móvil de Aubasa y se espera la presencia de Bomberos y el SAME.

Desde las fuerzas de seguridad reiteraron el llamado a extremar las precauciones al volante, especialmente durante jornadas posteriores a celebraciones masivas, cuando se incrementa el riesgo de accidentes en la vía pública.