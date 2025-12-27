Imputaron a Claudio “Chiqui” Tapia bajo la carátula de presunta retención indebida de aportes jubilatorios en la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está siendo investigado por la Justicia. Los detalles de la imputación reciente por presunta retención indebida de aportes jubilatorios en el organismo.

Chiqui Tapia, presidente de AFA

La Fiscalía Federal de San Isidro imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes jubilatorios de trabajadores de la entidad. La presentación se realizó en el marco de una pesquisa por supuestas irregularidades en la administración de fondos sociales y previsionales vinculados a la AFA, y representa un avance del expediente contra el dirigente, que ya había recibido citaciones y pedidos de informes en etapas anteriores del proceso.

La imputación fue dispuesta por la fiscal federal María Florencia Martínez Ríos, quien consideró que existen indicios suficientes para atribuirle a Tapia la posible comisión del delito de retención indebida de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Según el parte fiscal, la acusación apunta a que la organización bajo su conducción pudo haber no depositado correctamente o retuvo de manera irregular los aportes que debía destinar a la seguridad social, un aspecto que la ley obliga a cumplir de manera estricta por parte de los empleadores.

En el texto fiscal, se detalló que se investiga la posible existencia de una maniobra similar a la que en otras jurisdicciones se encuadra como hecho punible cuando los empleadores no transfieren a la AFIP los montos retenidos a los trabajadores para sus jubilaciones u obligaciones sociales. Por el momento, la acusación no implica una condena, sino que habilita la etapa en la que Tapia deberá prestar declaración indagatoria para dar su versión de los hechos ante el tribunal correspondiente.

La causa se originó tras diversas denuncias y actuaciones judiciales iniciadas por la supuesta falta de acreditación de aportes y contribuciones vinculados a empleados y colaboradores de la AFA. La fiscalía procesante destacó que la investigación busca determinar si se produjo un perjuicio al sistema de Seguridad Social y a los derechos previsionales de los trabajadores, considerando que la retención y el giro de esos fondos a la autoridad fiscal son obligaciones claras en la normativa laboral y tributaria argentina.

Hasta el momento, Tapia no fue detenido y sigue al frente de sus funciones al frente de la AFA, aunque la imputación representa un avance significativo en la causa judicial. La decisión de imitarlo se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre la gestión de los recursos de la entidad rectora del fútbol argentino, que tradicionalmente estuvo bajo la mirada tanto de organismos de control internos como de la justicia federal en cuestiones vinculadas a su administración económica. No solo eso, sino que desde la administración de Milei se mostraron en contra de la gestión de Tapia en más de una oportunidad.