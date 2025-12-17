El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a que expliquen balances contables y financieros

Lo pidió el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ. Buscan documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000.

Claudio Chiqui Tapia en AFA. Foto: @Argentina.

El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimó a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que expliquen sus balances contables y financieros.

El organismo busca documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.

Sede de la AFA

El comunicado del Gobierno

“Se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, explicó el escrito presentado.

“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”, completaron.