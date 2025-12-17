El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a que expliquen balances contables y financieros
Lo pidió el Ministerio de Justicia, a través de la IGJ. Buscan documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000.
El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, intimó a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que expliquen sus balances contables y financieros.
El organismo busca documentos que respalden gastos e inversiones por más de USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente.
El comunicado del Gobierno
“Se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, explicó el escrito presentado.
“Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente. La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. La AFA es una asociación sin fines de lucro”, siguió.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante la IGJ. La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”, completaron.