Alumnas de colegios secundarios de Salta explotadas sexualmente: eran “descartadas” cuando cumplían 18 años y ya hay 33 víctimas

La causa tiene 9 detenidos, pero sospechan que la red de trata podría ser más grande. El caso que conmociona a la provincia norteña.

Investigación por alumnas de colegios secundarios de Salta explotas sexualmente. Foto: Gentileza El Tribuno

El caso de red de trata sexual que involucraba a alumnas de colegios secundarios de Salta ya tiene 33 víctimas confirmadas y las autoridades judiciales también confirmaron que hay nueve detenidos.

El inicio de la causa sucedió a mediados de junio pasado tras la primera denuncia, que permitió en septiembre la detención de cuatro personas que fueron imputadas como coautoras del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas.

Tras esto, se sumaron otro cinco implicados, a quienes también se les imputó su participación en la red de trata. Durante la pesquisa se logró establecer que las víctimas pasaron de tres a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.

Detenciones por el caso de alumnas de colegios secundarios de Salta explotas sexualmente. Foto: Gentileza El Tribuno

La información indica que fue la mamá de una de las víctimas la que realizó la denuncia al constatar que su hija tenía en su poder un celular de alta gama y, al revisarlo, vio mensajes de índole sexual, entre ellos, uno enviado por un remisero actualmente imputado, a través del cual hacía alusión a su otra hija, de 12 años.

Con el rol preciso de cada uno de los acusados, la fiscalía describió cómo se había originado la red de trata sexual y cuál era su objetivo principal: “A tal punto era la perversidad que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó.

Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos tuvieron participación, debido a que hubo un indicador común en las víctimas de que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.